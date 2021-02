Vor der Wiedereröffnung der Thüringer Grundschulen für einen regulären Präsenzunterricht gibt es in der rot-rot-grünen Koalition Diskussionen um die Maskenfreiheit für Schülerinnen und Schüler. Im bisherigen Entwurf des Bildungsministeriums ist vorgesehen, dass Grundschüler keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, nur Lehrerinnen und Lehrer. Nach Informationen der Thüringer Allgemeinen sind im Koalitionsausschuss von Linke, SPD und Grünen am Dienstagabend Forderungen nach einer Maskenpflicht ab Klasse 1 geäußert worden.

Ein Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte der Zeitung, die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die Verordnung könne sich noch einmal ändern. Der Ministeriumssprecher erklärte zudem bei MDR THÜRINGEN, es sei möglich, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen der Präsenzunterricht in Grundschulen nicht schon am kommenden Montag wieder startet. Dazu gebe es Gespräche mit den Landkreisverwaltungen.