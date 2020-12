Steinbach­Hallenberg | Alle Schüler von Grundschule Haseltal in Quarantäne

Alle Kinder der Grundschule Haseltal in Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sind in häusliche Quarantäne geschickt worden. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde am Donnerstag ein weiterer Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Notbetreuung soll angeboten werden. Zuvor waren bereits neun Lehrer bzw. Erzieher und vier Schüler positiv getestet worden.

Bad Langen­salza | Adventsleuchten als Ersatz für den Weihnachtsmarkt

Am 4. Advent brennen in der Innenstadt von Bad Langensalza 200 zusätzliche Lichter. Das Adventsleuchten sei ein kleiner Ersatz für den abgesagten Weihnachtsmarkt, sagte Bürgermeister Matthias Reinz am Donnerstagabend im Stadtrat. Linke-Stadträtin Monika Ortmann hatte die Kosten von 12.000 Euro kritisiert. Die Leute sollten sich einfach freuen, verteidigte Reinz die außerplanmäßige Ausgabe.

Von Donnerstag bis Sonntag sollen rund ums Rathaus Häuser illuminiert werden. Bis Weihnachten werde er außerdem alle Altenheime besuchen und Stollen aus seinem Verfügungsfonds bezahlen, so Reinz. Ursprünglich war in Bad Langensalza ein Weihnachtsmarkt für Autofahrer geplant; die Autos sollten entlang der Stände fahren und anhalten können. Gestrichen werden mussten auch Pläne für ein Autokino. Weil an den Fahrzeugen Heizung und Licht gekoppelt sind, sei das im Winter wegen der Außentemperaturen nicht machbar, hieß es.

Hildburg­hausen | Ein Drittel der Kindergartenkinder in Notbetreuung