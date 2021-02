Die Stadt Eisenach verteilt bis Freitag noch einmal kostenlose medizinische Masken. Das Land Thüringen hatte der Stadt insgesamt 70.000 FFP2- und OP-Masken überlassen. Sie sind für Menschen gedacht, die wenig Geld haben oder zu Risikogruppen gehören. Bereits in der vergangenen Woche hatten Helfer den Mund-Nasen-Schutz ausgegeben. Die Restbestände gibt es am Mittwochnachmittag im Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße, am Donnerstagnachmittag und am Freitagvormittag im Aktiv Treff in Eisenach-Nord.