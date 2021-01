Wahrscheinlich habe sich die neue Variante des Virus schon deutlich stärker ausgebreitet als angenommen, so der Stadtsprecher weiter. Die Behörden gehen von einer Verbindung zwischen dem neuen Fall in Jena und einem Fall Weimar aus. Im Mittelpunkt stehe ein Arztehepaar, das in Jena lebe und in Weimar arbeite, so der Stadtsprecher weiter. Jena hatte seine Spielplätze erst am Donnerstag wieder geöffnet, da die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 200 unterschritten hatte.