In Thüringen sind weitere Fälle von Ansteckungen mit dem mutierten Corona-Virus entdeckt worden. Das geht aus dem täglichen Bericht der Landesregierung zur Pandemie hervor. Demnach handelt es sich um die in England erstmals nachgewiesene Mutation. Mit der Variante haben sich den Angaben zufolge zwei in Jena sowie zwei im Landkreis Eichsfeld infiziert. Am Donnerstag war der erste Nachweis zu der Mutation in einer Laborprobe aus Jena gefunden worden. Damit sind in Jena drei Menschen mit der Mutante infiziert.