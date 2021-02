Die Polizei wird in den Karnevalhochburgen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen in der Faschingszeit verstärkt kontrollieren. Wie ein Sprecher des Landratsamtes MDR THÜRINGEN sagte, haben die Ordnungsbehörde und die Polizei am Dienstag in Wasungen eine gemeinsame Strategie abgesprochen. Ein illegaler Karnevalsumzug wie am Sonntag in Jüchsen solle sich nicht wiederholen.