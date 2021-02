In Weimar hat das städtische Gesundheitsamt 30 Beamte der Polizeiinspektion in Quarantäne geschickt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gehören sie der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei an. In diesen Dienstgruppen seien insgesamt drei Beamte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Dienstbetrieb werde trotzdem uneingeschränkt aufrecht erhalten, hieß es. Die Lücken würden durch andere Beamte mit Dienstsitz Weimar gefüllt sowie durch Polizisten, die zur Landespolizeiinspektion Jena gehören. Ähnliche Fälle von Corona-Quarantäne habe es zu Beginn der Pandemie beispielsweise in Eisenach und im Eichsfeld gegeben.