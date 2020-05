Kleintierhaltung in Corona-Zeiten Vermittlungsboom in mehreren Thüringer Tierheimen

Mehrere Thüringer Tierheime können der großen Nachfrage im Moment gar nicht mehr gerecht werden. Das Tierheim in Nordhausen spricht von einem regelrechten "Boom". Auf 20 junge Kätzchen kamen in den letzten Wochen gleich 50 Bewerber. Alle pflegeleichten Katzen und Hunde seien weg. Im Tierheim Weimar waren Meerschweinchen und Kaninchen besonders begehrt. Auch Hunde wurden in den letzten Wochen häufiger adoptiert, als gewöhnlich.

Familien momentan oft zu Hause

Zwei Ratten im Tierheim Weimar. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann Spontanentscheidungen aus Einsamkeit? Meistens nicht! Es werden eher lang gehegte Träume verwirklicht. Wer gerade viel zuhause ist, hat ausreichend Zeit für die Eingewöhnung des neuen Mitbewohners. Außerdem hätten Familien zum Beispiel eine im Herbst geplante Anschaffung vorgezogen, berichtet das Tierheim Mühlhausen aus seiner Erfahrung der letzten Wochen. Der Sommerurlaub muss nicht mehr abgewartet werden, er fällt aus.

Tierbesitzer genau unter die Lupe nehmen

Um Hygieneregeln einzuhalten wird in vielen Tierheimen nur mit Terminabsprache vermittelt. So ist es auch im Tierheim Weimar. Ausführliche Gespräche würden dabei Schnellschüsse verhindern, sagt Matthias Zauche. Der Leiter des Heims berichtet, Interessenten würden mit "einer ganzen Menge kalten Wassers" übergeschüttet. So könnten sich die Mitarbeiter des Tierheims sicher sein, dass die Vermittlung am Ende wirklich klappt. Auch das Tierheim am Wald Hildburghausen berichtet, die zukünftigen Tierbesitzer ganz genau unter die Lupe genommen zu haben. Sabrina Reinecke vom Tierheim Weimar mit Kater Woody. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Alltag nach Corona könnte Rückgaben zur Folge haben