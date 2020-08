Mitte März musste das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren werden - damit waren Präsenzveranstaltungen an Universitäten und Fachhochschulen in Thüringen vorerst tabu. Vorlesungen mussten Studenten plötzlich als Video oder Online-Konferenz ansehen und manche praktische Ausbildung begann erst mit mehreren Wochen Verzögerung in Kleingruppen.

Zufrieden ist man auch an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena - auf etwa 80 Prozent schätzt die Vizepräsidentin für Studium und Lehre Iris Winkler. "Aber Sportpraxis oder Laborpraktika funktionieren übers Internet nicht." Man habe daher auch schrittweise Präsenz in kleinen und kleinsten Gruppen wieder eingeführt - etwa in der Medizin und Zahnmedizin.