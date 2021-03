Vor Peter Rüberg liegen zwei Plakate. Eins für den 10. Januar, eins für den Valentinstag. Sie laden zum Erfurter Hochzeitstag. Dorthin können Gäste kommen, um ihre Hochzeit zu planen. Kleider und Anzüge werden bei Modenschauen vorgestellt, Juweliere bieten passenden Schmuck an, Fotografen können gebucht werden. Zweimal funkten dem Veranstalter die Corona-Beschränkungen dazwischen. Am 18. April soll es endlich soweit sein. "Ich gehe davon aus, dass wir Ende März eine Entscheidung treffen können und müssen. Weil es natürlich auch mein Ansatz ist, etwaige Kosten zu minimieren", sagt Rüberg.

Riskant bleibt es trotzdem. Schließlich ist die Gefahr groß, dass die Messe wegen der Corona-Lage abgesagt wird. Dabei wollen Veranstalter eigentlich loslegen. Auch der Staat will, dass gesellschaftliches und kulturelles Leben wieder anspringen. Also wie einer Branche helfen, die nach Monaten ohne Einnahmen finanziell gebeutelt ist und das Risiko scheut? Auf Drängen der Branche hat das Land Thüringen sich schon im vergangenen Jahr eine Verordnung für eine sogenannte Billigkeitsleistung erdacht und im Februar veröffentlicht. Veranstalter können ihre Veranstaltung bei der Thüringer Aufbaubank absichern lassen, wenn sie Kosten zwischen 20.000 und 100.000 Euro verursacht. Plakate müssen gedruckt, Catering gebucht, der Sicherheitsdienst bestellt werden.

Die Leistung soll verhindern, dass die Branche die Füße still hält, denn das Organisieren von Ereignissen, wie der Hochzeitsmesse, braucht Vorlaufzeit. Bisher hält sich das Interesse an der Leistung aus dem Corona-Sondervermögen in Grenzen. Absicherungen sind bewilligt für ein Tim Bendzko-Konzert in Nordhausen und für die Hochzeitsmesse in Erfurt, meldete die Aufbaubank auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN.