Der Test im Landesamt für Verbraucherschutz sei negativ ausgefallen, teilte das Gesundheitsmisterium weiter mit. Staatssekretärin Ines Feierabend erklärte: "In Anbetracht des negativen Testergebnisses und da der letzte Kontakt des Abgeordneten mit dem positiv getesteten Patienten aus dem Saale-Orla-Kreis über zwei Wochen zurückliegt, ist keine weitere Quarantäne notwendig. Der Abgeordnete kann an der Sitzung des Thüringer Landtags teilnehmen." Die Landtagsverwaltung bestätigte am Abend, dass die geplante Wahl stattfinden wird.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der Abgeordnete möglicherweise mit dem Virus infiziert worden sein könnte. Das hatte die geplante Wahl eines neuen Ministerpräsidenten am Mittwoch zwischenzeitlich in Frage gestellt, da bei einem positiven Testergebnis zumindest auch die anderen CDU-Abgeordneten hätten getestet werden müssen. Laut Gesundheitsministerium hatte der betroffene Abgeordnete gemeinsam mit einem Mann aus der Region Pößneck Skiurlaub in Italien gemacht. Der 57-Jährige ist mit dem Virus infiziert und befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus.