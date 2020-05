Die Polizei hatte am Wochenende davon gesprochen, dass es sich bei den Abständen nur noch um Empfehlungen handele. Das Ministerium stellte dagegen am Montag klar: Wer sich nicht an die Abstandsregel halte, müsse mit einem Bußgeld rechnen. Trotzdem heiße es in der Verordnung, die Menschen seien zu dem Abstand "angehalten". Grund für die Formulierung sei, dass es in Ausnahmefällen in Gaststätten, Bussen oder Bahnen durchaus zu Situationen kommen könne, in denen dies nicht möglich ist.