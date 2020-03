Mit einer neuen Verordnung verbietet die Thüringer Landesregierung nun auch den Straßenverkauf von Eis landesweit. Die Verordnung tritt am Freitag in Kraft, wie die Thüringer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Sie ersetzt die erst am Dienstag veröffentlichte Grundordnung und enthält diesmal auch die Verbote und Schließungen von Geschäften und Läden, die bislang in Erlassen geregelt waren.

Eiscafés müssen in Thüringen bis auf weiteres schließen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck