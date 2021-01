Beschäftigte müssen verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung am Arbeitsplatz tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann oder in einem geschlossenen Raum eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Person unterschritten wird. Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung wird in diesen Situationen nicht vorgeschrieben, aber empfohlen.