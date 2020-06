Laut Tiefensee sind die kommunalen Behörden personell nicht in der Lage, so viele Einrichtungen in einer angemessenen Zeit zu überprüfen. Damit sei vorhersehbar, dass sich die Öffnung der genannten Einrichtungen weiter erheblich verzögern werde. "Ich bedaure sehr, dass sich das Kabinett hier nicht auf das von mir vorgeschlagene schlankere Verfahren einigen konnte", sagte der SPD-Politiker.