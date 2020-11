In Thüringen treten am Montag schärfere Regeln zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung in Kraft. So dürfen sich nur bis zu zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Restaurants, Gaststätten und Bars müssen schließen. Sie dürfen aber noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Auch ein Großteil der Kultur- und Freizeiteinrichtungen muss für voraussichtlich einen Monat schließen. Schulen, Kindergärten und andere Bildungsangebote - darunter Bibliotheken, Musik- und Volkshochschulen - bleiben hingegen offen. Auch eingekauft werden kann weiter.

Bis voraussichtlich 30. November müssen folgende Einrichtungen geschlossen bleiben:

Kinos, Theater, Opern, Konzerthäuser

Museen, mit Ausnahme entgeltfreier Bildungsangebote

Schwimm- und Spaßbäder, außer für den Schulsport, den Trainings- und Wettkampfbetrieb von Spitzensportlern sowie medizinisch notwendige Angebote

Fitnessstudios, außer für medizinisch notwendige Vorsorge und Rehabilitation

Saunen

Freizeitparks

Spielhallen

Bordelle

Auf private Reisen müssen die Menschen in Thüringen verzichten: Übernachtungen sind nur noch für Geschäftsreisende oder bei beruflich oder medizinisch notwendigen Reisen erlaubt. Touristen müssen in Thüringen ihren Urlaub bis zum 5. November beenden. Auch Tagesausflüge sollen möglichst vermieden werden. Zoos und Tierparks können allerdings weiter Besucher empfangen, jedoch nur in den Außenbereichen. Im Gegensatz zu ersten Plänen dürfen nicht nur Friseursalons, sondern auch Kosmetik- und Fußpflege-Studios bei Einhaltung der Hygienekonzepte weiter öffnen.

Individueller Sport ohne Körperkontakt bleibt erlaubt

Erlaubt bleibt außerdem individueller Sport ohne Körperkontakt - allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts. Zu den möglichen Sportarten zählen unter anderem Radsport, Reiten, Leichtathletik, Tennis, Golf und Schießsport. Für die Kontaktbeschränkungen gelten überdies Ausnahmen: Bei Beerdingunen und standesamtlichen Eheschließungen dürfen mehr als zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten teilnehmen. Dabei müssen jedoch die jeweils geltenden Regeln der Städte und Landkreise für private Feiern und Treffen beachtet werden.