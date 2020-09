In Thüringen treten am Donnerstag die neuen Corona-Regeln in Kraft. Dabei gibt es keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zur vorherigen Fassung. "Das heißt: So viel Normalität wie möglich zulassen und bei zunehmenden Infektionen zügig vor Ort reagieren", erklärte Sozialministerin Heike Werner (Die Linke) am Mittwoch. Alle wichtigen Regeln zum Infektionsschutz - Abstand halten, Hygienekonzepte beachten und Alltagsmaske tragen - blieben bestehen.