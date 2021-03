Kurz und knapp

Landesregierung beschließt die begrenzte Lockerungen der Corona-Auflagen im Modellversuch.

Impfungen sollen ab April in Arztpraxen möglich sein.

Entwurf sieht die Öffnung von Buchläden, Kosmetik- und Fußpflegesalons, Nagel- und Massagestudios, Kinderschuhläden und Flugschulen ab 15. März vor.

Baumärkte sollen laut Verordnungsentwurf Terminshopping anbieten dürfen.

Thüringen will bei der Kontaktnachverfolgung auf Luca-App setzen.

Die Thüringer Landesregierung will im Modellversuch regional begrenzte Lockerungen der Corona-Auflagen zulassen. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Als Modellregionen etwa für ein Innenstadt-Shopping kämen Nordhausen und Erfurt in Frage, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow. Seinen Angaben nach müssen dafür aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, insbesondere bei der Kontaktnachverfolgung.

Laut Ramelow ist hier der Einsatz von sogenannten Tracking-Apps auf Smartphones denkbar. Nötig seien zudem Corona-Testzentren. Freigetestete Personen könnten sich die entsprechende Bestätigung auf das Handy senden lassen und dann einkaufen oder in die Gaststätte gehen. Erfurt hatte zuvor angekündigt, voraussichtlich am übernächsten Wochenende die Läden in der Innenstadt zu öffnen. Zutritt sollen nur Erfurter bekommen, die vorher einen Corona-Test absolviert haben.

Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff kündigte an, dass Arztpraxen in Thüringen von April an beim Impfen mitmachen sollen. "Jeder Tag früher ist ein gewonnener Tag." Die Beteiligung der Arztpraxen hänge davon ab, ob zugesagter Impfstoff tatsächlich komme.

Hoff bittet um Geduld bei kostenlosen Corona-Schnelltests

Zudem bat Hoff um Geduld, bis ein flächendeckendes Angebot von mindestens einem kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche und Bürger verfügbar sei. Einige Städte und Kreise hätten bereits ein solches Angebot, landesweit müsste die Infrastruktur aber erst mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes geschaffen werden. Vorgesehen sei ein Netz an Testzentren kombiniert mit Testmöglichkeiten in Apotheken, bei Ärzten, in Kliniken oder auch in öffentlichen Gebäuden.

Entwurf: Buchläden, Kosmetik- und Fußpflegesalons, Nagel- und Massagestudios, Kinderschuhläden und Flugschulen sollen ab 15. März wieder öffnen dürfen

Nach dem Verordnungsentwurf sollen Buchläden, Kosmetik- und Fußpflegesalons, Nagel- und Massagestudios, Anbieter von Kinderschuhen und Flugschulen voraussichtlich am 15. März nach wochenlanger Schließung wieder ihre Dienstleistungen anbieten - allerdings unter Auflagen. Dazu gehören zum Teil auch Tests.

Baumärkte können danach Terminshopping anbieten - eingelassen wird, wer einen Termin am Telefon oder online vereinbart hat.

Kontaktnachverfolgung: Thüringen will auf Luca-App setzen