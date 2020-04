In Sachen Hygiene-Vorschriften widerspricht der Wirtschaftsverband der Baugewerkschaft. Auf Einhaltung der Vorgaben werde penibel geachtet, heißt es. So würden zum Beispiel Bauarbeiter nicht mehr gemeinsam in einem Transporter zu den Baustellen fahren und die Bauarbeiter nicht mehr alle zusammen in einem kleinen Bau-Container ihre Mahlzeiten einnehmen. Aber auch das sorge vermehrt für logistische Probleme.

Thüringer Baubranche noch mit vollen Auftragsbüchern

Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS) wurde im Januar 2020 in den Betrieben des Thüringer Bauhauptgewerbes (Wohnungsbau, Wirtschaftsbau und Öffentlicher Bau) mit mehr als 20 Beschäftigten ein Gesamtumsatz in Höhe von 112 Millionen Euro erzielt. Bei gleicher Anzahl an Arbeitstagen wie im Vorjahresmonat und drei Betrieben mehr entspricht das einem um 16 Millionen Euro oder um 17 Prozent höheren Umsatz. Im Januar 2020 wurden Aufträge in Höhe von 169 Millionen Euro angenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Zuwachs von 31 Millionen Euro (22 Prozent). Den höchsten Anteil an den Auftragseingängen insgesamt konnte der öffentliche und der Straßenbau mit 55 Prozent verbuchen. Das Thüringer Bauhauptgewerbe hat laut TLS knapp 24.000 Beschäftigte. Gerade im Straßenbau wird die Entsorgung für Unternehmen in Thüringen zur wachsenden Belastung. (Symbolfoto) Bildrechte: IMAGO

Steigende Entsorgungskosten machen zunehmend Probleme

Aufgrund des Baubooms in Thüringen haben viele Bauunternehmer zunehmend Probleme mit der Entsorgung von immer größeren Mengen Bauaushub und teils belastetem Bauschutt - vor allem aus dem Straßenbau. Wie die Interessengemeinschaft Deutscher Deponiebetreiber MDR THÜRINGEN bestätigte, werden die Transportwege für die Entsorgungsunternehmen immer länger, was zu steigenden Entsorgungskosten führt. Nach Auffassung des Bauindustrieverbandes und des Baugewerbeverbandes zwingen mangelnde regionale Deponie-Kapazitäten und strenge behördlichen Vorgaben Thüringer Baufirmen dazu, ihren Bauaushub/Bauschutt in anderen Bundesländern, teils sogar im EU-Ausland, zu entsorgen. Das habe zu deutlich gestiegenen Transportkosten geführt und damit sämtliche Bautätigkeiten teurer gemacht. Diese Probleme seien jedoch vor dem Hintergrund der Corona-Krise momentan zweitrangig, hieß es vom Bauindustrieverband Hessen-Thüringen. Jetzt gehe es vorrangig darum, Aufträge abzuarbeiten, Arbeitsplätze zu erhalten und möglichst unbeschadet die Corona-Krise zu überstehen.

