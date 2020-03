Erstmals seit Beginn der Corona-Krise hat die Bundeswehr einen Hilfsantrag aus Thüringen bewilligt. Ein Sprecher des Landeskommandos Thüringen sagte am Freitag, zwei Soldaten sollten ab Montag an der mobilen Coronavirus-Teststation auf dem Parkplatz des Hofwiesenbads in Gera helfen. Die beiden Soldaten gehörten zu einer Sanitätsstaffel aus Frankenberg in Sachsen. Einer der Soldaten habe eine Ausbildung als Krankenpfleger und werde bei Menschen auch Abstriche vornehmen. Den Hilfsantrag hatte laut Bundeswehr die Stadt Gera gestellt.