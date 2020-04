Coronavirus: Zahl der Genesenen in Thüringen unklar

Aus einem anderen Landkreis heißt es, es sei oft unklar, wer überhaupt als genesen gilt. Jeder beurteile und melde dies anders. Das Robert Koch-Institut hat dafür allerdings klare Kriterien festgelegt:

Ohne Krankenhausaufenthalt:

Infizierte gelten frühestens 14 Tage nach Symptombeginn als genesen

Sie müssen 48 Stunden symptomfrei sein

Mit Krankenhausaufenthalt:

Zusätzlich müssen Infizierte bei zwei Abstrichen negativ getestet worden sein - und zwar innerhalb der letzten 24 Stunden

Sie gelten frühestens 14 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus als genesen

Überhaupt ist unklar, wie viele Menschen sich mit dem Virus infiziert haben. Manche haben nur leichte oder gar keine Symptome - und werden entsprechend weder als Corona-Fall noch als Genesene registriert. Deswegen sei es umso wichtiger, mittels Tests die Dunkelziffer der Infizierten schätzen zu können, sagte der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Jena, Mathias Pletz, am Dienstag in der Staatskanzlei.

Robert Koch-Institut und Landesregierung schätzen

Da verlässliche Daten nicht verfügbar sind, schätzt das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahlen zu Genesenen auf Basis eines Algorithmus. Auch die Thüringer Landesregierung ist dazu übergegangen, die Zahl in ihrem täglichen Bericht zu schätzen. "Da der Status 'genesen' keiner gesetzlich festgelegten Meldepflicht unterliegt und es keine einheitliche Definition gibt, verwendet das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz analog zum Robert Koch-Institut bestimmte Algorithmen, um die Anzahl der Genesenen grob zu schätzen", heißt es von dort. So ging das Land am 10. April von 770 Genesenen bei 1420 Gesamtfällen aus.