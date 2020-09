Klar widerspricht Kekulé der Aussage von Höcke, mit den PCR-Tests würden auch andere Coronaviren als SARS-CoV 2 nachgewiesen. Technisch gebe es darauf keine Hinweise, so der Fachmann. So müssen sich die Testlabore in Deutschland regelmäßigen Qualitätskontrollen unterziehen. "Da kriegen die so ein paar Röhrchen zugeschickt, wo sie nicht wissen, was drin ist. Und in einigen dieser Röhrchen sind immer andere Coronaviren, damit es ein bisschen schwieriger ist", erklärt Kekulé. Durch diese Prüfungen wird demnach sichergestellt, dass die Testlabore korrekt arbeiten - und die "richtigen" Coronaviren in den Proben nachweisen.