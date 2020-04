So ist es zumindest in der Theorie. Ob die Beschränkungen wirklich wirken, um die Ausbreitung des Coronavirus wirksam zu verlangsamen, wird sich erst in einigen Wochen zeigen. Ein nützliches Maß zur Einschätzung ist die Verdopplungszeit. Damit misst man, in wie vielen Tagen beispielsweise aus 1.000 Infizierten 2.000 werden. Steigt die Verdopplungszeit an, ist das zunächst ein gutes Zeichen und ein Hinweis darauf, dass die Maßnahmen wirken.

Momentan sieht die Entwicklung gut aus. In Deutschland steigt der Verdopplungszeitraum an. Auch in Thüringen ist das erkennbar. Mitte März, als noch keine Schulen geschlossen wurden, lag der Verdopplungszeitraum bestätigter Fälle bei zwei bis drei Tagen. Am 1. April lag sie bereits bei sieben bis acht Tagen. Thüringen hat damit ähnliche Werte wie der Rest der Republik. Erst wenn die Verdopplungszeit in Deutschland zehn Tage beträgt, will die Bundesregierung über eine Lockerung der Maßnahmen nachdenken.