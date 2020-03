Professor Jürgen Müller sitzt im Senatssaal des Tinzer Schlosses und führt - Selbstgespräche? Nein. Der Bildschirm vor ihm "lebt". Rund 30 Studentinnen und Studenten sind zugeschalten, als er das weitere Vorgehen zur Seminararbeit "Smart City Gera" erklärt. Manche Studierende sind mit Bild zu sehen, andere hinter Namenskürzeln wie AP, JW, RW versteckt. "Ich kenne die Gesichter hinter den Kürzeln, das geht schon", erzählt der Professor mit einem Schmunzeln.

Viel anstrengender sei es, die Medienzentrale am Rechner zu steuern und nebenbei zu reden. "Ich muss schauen: Gibt es Rückmeldungen der Studierenden aus dem Chat heraus? Das macht es schon sehr anstrengend und man würde es also nicht schaffen, jetzt vier Lehrveranstaltungen hintereinander zu halten. Nach 90 Minuten ist man ganz schön fertig."

Übers Wochenende auf Digitalbetrieb umstellen

Am 13. März war für die Thüringer Hochschulen klar: Bis zum 4. Mai wird die Präsenzlehre ausgesetzt, der Start des Sommersemesters verschoben. Anders bei der Dualen Hochschule Gera-Eisenach: Dort wechseln sich Unterrichtsphasen und Praxisphasen in Betrieben ab - abgesehen von sechs Wochen Sommerpause sind immer Studenten auf dem Campus. Die Hochschulleitung um Kanzlerin Manuela Göthe musste also schnell handeln. Innerhalb von drei Tagen, quasi übers Wochenende, habe die Duale Hochschule "in einem Kraftakt" für ungefähr 1.000 Studierende den Lehrbetrieb von Präsenzbetrieb auf digitalen Lehrbetrieb umgestellt. Der Campus der Dualen Hochschule Gera-Eisenach ist wie leergefegt. An sonnigen Tagen tummeln sich auf dem Gelände am Wasserschloss Tinz in Gera hunderte junge Menschen. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Und der läuft nun seit zwei Wochen. Dozenten wurden geschult im Umgang mit der Technik und halten seitdem Vorlesungen und Seminare per Schaltkonferenz. "Natürlich haben wir versucht, schnell Headsets und Mikrofone für Kollegen zu beschaffen, auch eine neue Kameraanlage wurde bestellt", sagt Kanzlerin Göthe. Da die Hochschule schon seit 2014 über eine digitale Lernplattform verfügt, habe die Hochschule relativ wenig finanziellen Aufwand gehabt.

"Die Dozenten machen das richtig gut"

Nun werden alle Studenten weitgehend nach ihrem normalen Stundenplan unterrichtet. Statt im Hörsaal oder im Labor sitzen sie eben zu Hause, während Professor Müller redet. "Die Dozenten, die jetzt die Teambesprechung oder auch YouTube-Livestreams machen, die machen das auch wirklich gut, sodass man wie fast schon im richtigen Unterricht mitkommt", erzählt Informatikstudent Jay.

Sein Kommilitone Alexander meint, das sei eine sehr gute Alternative zum Präsenzunterricht, gerade für Studenten von außerhalb. "Ich würde vorschlagen, das in Zukunft öfter so zu handhaben." Professor Müller glaubt, die coronabedingte Heimarbeit könnte die digitale Lehre voranbringen: "Leider Gottes ist Thüringen ein digitales Entwicklungsland und steht an letzter Stelle im Digitalindex. Und das wird sich jetzt deutlich ändern, weil viele Menschen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und der digitalen Medien erkennen."

Manche stecken noch in den digitalen Kinderschuhen