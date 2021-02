Das Land Thüringen weitet die Empfänger der Corona-Impfungen aus. Ab kommender Woche können auch Impfwillige, die zur zweithöchsten Prioritätsgruppe gehören und jünger als 65 Jahre sind, die Impfung mit dem Mittel Astrazeneca erhalten. Das Gesundheitsministerium begründete dies am Mittwoch mit dem zunehmend ausgeschöpften Bedarf bei jenen Menschen unter 65, die zur höchsten Prioritätsgruppe gehören.

Hintergrund ist, dass der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca laut der Ständigen Impfkommission (STIKO) nicht an über 64-Jährige verimpft werden soll. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden vorerst weiterhin vorrangig in den Pflegeeinrichtungen und Impfstellen an über 80-Jährige vergeben, teilte das Gesundheitsministerium mit.