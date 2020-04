Ob das schon eine Trendwende ist, ist allerdings unklar. Zum einen melden die Gesundheitsämter der Kreise die Zahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Zum anderen gibt es regionale Unterschiede. So kamen im Landkreis Greiz am Montag zwölf neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Der Kreis ist neben Jena am stärksten betroffen. Außerdem kann ein einziger Infektionsherd - wie ein Ausbruch in einem Pflegeheim - die Zahlen nach oben schnellen lassen.