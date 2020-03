Die Krise in Thüringen Das Coronavirus und die Folgen für die Justiz

Bei allen Gerichten gibt es Einlasskontrollen. Taschen werden geöffnet, Körper abgescannt. Auf den eigentlich geforderten Sicherheitsabstand können die Justizwachtmeister und Mitarbeiter privater Wachdienste hier keine Rücksicht nehmen. Sie müssen ihren Job machen. Ohne Schutzkleidung. Sie sollen auch darauf achten, niemanden reinzulassen, der erkrankt sein könnte. Jemand, der hustet, könnte also weggeschickt werden. Und wenn er für den Prozess wichtig ist, dann platzt der.

Das Coronavirus bereitet vielen Prozessbeteiligten Probleme (Symbolbild). Bildrechte: dpa Bisher werden fast keine Verhandlungen abgesagt, aber gerade an Amtsgerichten finden viele nicht statt, weil einer der Prozessbeteiligten fehlt: Zeugen und Anwälte aus anderen Regionen Deutschlands wollen nicht kommen, weil sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, und die nicht nutzen wollen. Oder sie wissen nicht, ob die zum Prozesstermin überhaupt noch fahren.

Mitarbeiter von Geschäftsstellen müssen zu Hause ihre Kinder betreuen, Richter müssen in Quarantäne, weil sie in Österreich Ski gefahren sind. Anwälte melden sich aus denselben Gründenab, oder weil sie Kontakt mit Menschen hatten, in deren Umfeld ein Verdachtsfall besteht.

Folgen für Strafverfahren

Die Richter müssen dann entscheiden, ob sie einen Prozess verlegen oder nicht. Manche haben es bereits getan. Die Nordthüringer Amtsgerichte werden nur noch eilige Verfahren erledigt. Alle anderen Anliegen sollen per Telefon oder schriftlich vorgetragen werden. Zu den Eilsachen zählt das Gericht Haftsachen, einstweilige Verfügungen, Betreuungsfragen und psychiatrische Unterbringungen.

Das Justizzentrum mit dem Landgericht in Meiningen. Bildrechte: dpa Alle anderen Verfahren seien verschoben und die Termine aufgehoben worden, sagte der Sondershäuser Amtsgerichtssprecher Gerald Fierenz. Besondere Vorsicht gelte bei Betreuungssachen für Bewohner von Altenheimen. Hier würden derzeit bestehende Regelungen verlängert, ohne die Betroffenen vor Ort anzuhören. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Befragungen würden nachgeholt oder per Telefon erledigt.

Während das an den Amtsgerichten meistens tatsächlich "nur" ein Umladung sämtlicher Beteiligter, also der Zeugen, der Sachverständigen, der Angeklagten bedeutet, kann das bei Prozessen an den Landgerichten gravierende Folgen haben, beispielsweise dann, wenn deren Angeklagte in Untersuchungshaft sitzen.

Wer draußen ist, bleibt auch draußen

Nach sechs Monaten U-Haft muss nach der Strafprozessordnung zwingend der Prozess beginnen - sonst kommt der Angeklagte raus. Beschleunigungsgebot heißt das. Doch was, wenn der Prozess wegen eines Coronaverdachtsfalls nicht stattfindet. Kommt der Angeklagte, egal ob mutmaßlicher Mörder oder Vergewaltiger dann raus?

Darüber entscheidet in Thüringen das Oberlandesgericht. Noch gibt es einen solchen Fall nicht. Aber das Szenario ist denkbar. Und wer einmal draußen ist, der bleibt es auch. Denn dem Grundsatz zufolge müssen die ohnehin überlasteten Gerichte ja vorrangig Haftsachen verhandeln. Was, wenn der Angeklagte aus einem anderen Land kommt und dorthin zurückkehrt. Kommt er für einen Prozess überhaupt wieder rein?

Einige Untersuchungshäftlinge müssten wegen der Prozessunterbrechungen auf freien Fuss gesetzt werden (Symbolbild). Bildrechte: dpa Manche Richter lassen nur so viel Zuschauer in den Verhandlungssaal, dass immer ein Stuhl zwischen den Menschen freibleibt. Ob damit die vom Gesetzgeber geforderte Öffentlichkeit gewährleistet ist? Die aktuelle Situation ist vielleicht eine Steilvorlage für Verteidiger, dieses Vorgehen in der nächsten Instanz zu rügen. Würde das Urteil aufgehoben, muss später erneut verhandelt werden. Und je mehr Zeit zwischen Tat und Urteil liegt – desto geringer die Strafe.

Normalerweise dürfen laufende Prozesse auch nicht so lange unterbrochen werden. Innerhalb von zehn Tagen muss weiterverhandelt werden, einmal darf man drei Wochen aussetzen. Hier arbeitet die Bundesregierung bereits an einer Ausnahmeregelung, damit Prozesse, die schon jahrelang laufen, nicht noch mal von vorn beginnen müssen.

Gesundheit geht vor Alltag

Das Thüringer Justizministerium hält sich mit Weisungen zurück, betont die richterliche Unabhängigkeit. Wer nicht muss, soll nicht in den Gerichtsgebäuden arbeiten.

Der Vizepräsident des Landgerichts Meiningen, Stephan Hollandt, beschreibt die Situation für sein Haus so:

Die von Ihnen als Coronakrise bezeichnete Erschütterung unserer Gesellschaft beschäftigt natürlich auch die Justiz in ganz besonderer Weise. Gerade auch unsere fundamentalen Prinzipien von Öffentlichkeit und Mündlichkeit kollidieren mit den derzeit geforderten sozialen Distanz. Stephan Hollandt Vizepräsident des Landgerichts Meiningen

Das Strafgesetzbuch berücksichtigt keine Maßnahmen für die gegenwärtige Ausnahmesituation. Bildrechte: dpa Sowohl der Schutz der Mitarbeiter als auch der Besucher des Justizzentrums habe natürlich Vorrang vor der Bewältigung des Alltagsgeschäfts. "Jedoch beschäftigen uns auch Fälle mit ganz besonderer Grundrechtsrelevanz, die ein richterliches Einschreiten oder Anordnen auch in Zeiten wie diesen erforderlich machen. Hierzu gehören insbesondere Haftsachen, aber auch Fälle aus dem Familienrecht oder Betreuungsrecht. Hier muss und wird der Justizbetrieb auf alle Fälle fortgesetzt werden", so Stephan Hollandt weiter.

Wenn Kinder aus Familien herausgenommen werden müssen, oder Ältere und Kranke einen richterlichen Vormund bekommen sollen, kann so etwas nicht aufgeschoben oder entscheiden werden, ohne die Betroffenen anzuhören.

Hollandt bittet darum, dass Gerichte nur in wirklich dringenden Fällen aufgesucht werden:

Im Übrigen müssen wir davon ausgehen, dass sich sowohl die tatsächliche Lage als auch die Reaktion der Politik herauf jederzeit kurzfristig verändern kann und wird - und wir als Justizzentrum Meiningen auch unser Verhalten anpassen werden.

Und was passiert, wenn es eine allgemeine Ausgangssperre gibt, fragt Holger Pröbstel, der Chef des Thüringer Richterbundes. Zählen Gerichtsverhandlungen dann zu den unaufschiebbaren Angelegenheiten? Er hat nächste Woche einen Missbrauchsprozess, bei dem der Angeklagte in Haft sitzt.

Das ist der Stand vom Mittwoch, 18. März. Das Bundesjustizministerium plant bereits Änderungen der Strafprozess-Ordnung, zum Beispiel, einen Prozess für drei Monate unterbrechen zu können. Wann eine wasserdichte Regelung vorliegt, ist noch offen.

