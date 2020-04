Die Thüringer Landesregierung will in der Schaltkonferenz von Bund und Ländern am Mittwoch eine Lockerung der Corona-Auflagen vorschlagen. Das geht aus einem Positionspapier der Staatskanzlei hervor, das MDR THÜRINGEN vorliegt. Demnach plädiert der Freistaat dafür, etwa für Gaststätten, Einzelhandel und Dienstleister wie Friseurläden eine Öffnung unter Auflagen zu prüfen und zu erlauben. In diesen Branchen seien gerade kleine Betriebe durch die Schließung in ihrer Existenz bedroht. Darüber hinaus sollen die Unternehmen, Kammern und Verbände selbst Konzepte entwickeln, wie in den Firmen die Infektionsgefahr verringert werden kann, etwa durch das Einhalten der Abstandsregeln.