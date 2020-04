Corona Was Sie zur Maskenpflicht in Thüringen wissen sollten

Nachdem in der Corona-Krise zunächst nur in einzelnen Regionen wie Jena und Nordhausen eine Maskenpflicht galt, soll sie am Freitag, dem 24. April, in ganz Thüringen eingeführt werden. Eine entsprechende Regelung will die Landesregierung am Dienstag beschließen. So solle ein Flickenteppich unterschiedlicher Bestimmungen im Freistaat vermieden werden, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zur Begründung. Demnach müssen beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr Mund und Nase bedeckt sein.