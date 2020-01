Viele Thüringer Apotheken werden von den Pharmazeutischen Großhandlungen in Gotha und Neudietendorf mit Produkten beliefert. So auch eine Apotheke in der Bahnhofstraße. Doch die Masken sucht man dort aktuell vergeblich: "Die sind alle ausverkauft und nicht lieferbar", so eine Mitarbeiterin auf Nachfrage. In der Neuwerkstraße hingegen hat Apotheker Ronald Schreiber "keinen erhöhten Bedarf" bemerkt. Er führt die Masken im Sortiment und hat auch genügend auf Vorrat. Ein Fall in Bayern ist seit Montagabend bestätigt, aber eine Warnung für Deutschland gebe es noch nicht, so Schreiber.