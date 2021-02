Virologie Erstmals südafrikanische Corona-Virus Mutation in Thüringen nachgewiesen

In Thüringen werden immer mehr Corona-Mutationen nachgewiesen. In Jena wurden zwei Fälle des südafrikanischen Corona-Virus B.1.351 entdeckt, gegen den der in Thüringen gespritzte Impfstoff von Astrazeneca nur minimal wirkt.