Am 9. Juni - also am Dienstag - will das Kabinett dann die neue Verordnung beschließen, die am 13. Juni in Kraft treten soll. Darin ist unter anderem eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Bisher dürfen sich nur die Angehörigen von zwei verschiedenen Haushalten treffen. In Thüringen soll das ab 13. Juni nur noch eine Empfehlung sein. Aber: Auch laut der neuen Verordnung werden voraussichtlich weiter die Abstandsregel von eineinhalb Metern sowie eine Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften gelten. Darüber hinaus sollen darin einige Regelungen zum Betrieb in Kindergärten und Schulen getroffen werden, die laut Staatskanzlei am 15. Juni in Kraft treten.