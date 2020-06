Die Corona-Abstrichstelle und die Corona-Hotline in Erfurt stellen am Freitag ihre Arbeit ein. In den vergangenen Wochen seien nur noch wenige Menschen gekommen, um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen, begründete die Stadt den Schritt. Aktuell gibt es in Erfurt noch zwei nachgewiesene aktive Corona-Infektionen. Der Bedarf an Testungen sei entsprechend gering. Die Abstrichstelle war gemeinsam vom Erfurter Gesundheitsamt und der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen im Haus der sozialen Dienste am 25. März eröffnet worden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind Tests jetzt in den meisten hausärztlichen Praxen in Erfurt möglich. Neben der Abstrichstelle stellt auch die Corona-Hotline der Stadt Erfurt ihre Arbeit ein.