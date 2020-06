Bad Tennstedt aus der Vogelperpektive Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

In Bad Tennstedt im Unstrut Hainich-Kreis ist eine Kindergartenerzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Landratsamt wurde die Einrichtung bis zunächst Dienstag geschlossen. Am Freitag seien vom gesamten Personal und der betroffenen Kindergruppe Abstriche genommen worden. Am Montag soll das wiederholt werden. Es werde davon ausgegangen, dass die meisten Erzieherinnen negativ getestet werden. Wann der Kindergarten wieder geöffnet wird, hängt von den Testergebnissen ab. Die Erzieher sowie die Kinder der entsprechenden Gruppen sind vorerst in häuslicher Quarantäne.