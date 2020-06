In Nord- und Mittelthüringen gibt es weniger Lehrverträge als vor einem Jahr. Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt sind bislang 757 Verträge eingetragen, das sind 23 Prozent weniger als 2019. Auf der einen Seite hätten viele Schulabgänger noch keine Bewerbung abgeschickt, so die Kammer. Grund sei, dass ihnen wegen der Corona-Pandemie Möglichkeiten zur Berufswahl wie Berufsmessen, Kompetenzchecks oder Praktika fehlten. Auf der anderen Seite seien in einigen Unternehmen wegen Kurzarbeit, Schließungen oder Personalmangels Unterlagen noch nicht bearbeitet worden. Diese Defizite müssten nun erst einmal ausgeglichen werden.

In Thüringen werden die Blutkonserven langsam knapp. Wie das Institut für Transfusionsmedizin in Suhl mitteilte, droht bereits in diesem Monat ein Mangel an Konserven. Grund ist unter anderem eine höhere Nachfrage der Krankenhäuser. Sie holen aktuell viele Operationen und Behandlungen nach, die wegen der Corona-Krise verschoben worden. Zudem mussten viele Blutspendetermine abgesagt werden, da der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht überall eingehalten werden konnte. Das Institut bittet daher dringend um Blutspenden.