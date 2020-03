Coronavirus Ramelow kündigt Kontaktverbot für Thüringer ab Mittwoch an

Wegen der Corona-Pandemie soll in Thüringen ab Mittwoch zwei Wochen lang ein Kontaktverbot gelten. Damit werde umgesetzt, was Bund und Länder am Sonntag vereinbarten hätten, sagte Ramelow am Dienstag bei der Regierungsmedienkonferenz, die zum ersten Mal nur über Livestream übertragen wurde.

Die Pläne sehen vor, dass man sich im öffentlichen Raum nur noch alleine, zu zweit oder im Kreise der Mitglieder des eigenen Haushalts aufhalten darf. Weiterhin möglich sind der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung der Kinder, Einkäufe, Arztbesuche, die Teilnahme an wichtigen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere sowie individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft.

Ramelow: Die Menschen sollen in ihre Gärten

Dabei gelte es, möglichst Abstand zu anderen Menschen zu halten, sagte Ramelow. "Wir wollen große Menschenansammlungen im öffentlichen Raum unterbinden." Bei Verstößen könne auch ein Straftatbestand erfüllt sein. Die Grundverordnung soll am Mittwoch in Kraft treten und bis zum 8. April gelten. Außerdem soll sie landesweit gelten. Das habe er mit Landräten und Oberbürgermeistern in einer Schalte besprochen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der Grundverordnung wird klargestellt, dass mehrere Grundrechte eingeschränkt werden - etwa die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Auch die Regeln des Erlasses vom 19. März - zum Beispiel die Schließungen von Restaurants, Bekleidungsgeschäften und Friseuren - sollen in eine landesweit gültige Verordnung gegossen werden.



Zugleich betonte der Regierungschef, dass die Menschen weiterhin die Möglichkeit haben sollen, in ihre Gärten zu gehen. "Wir wollen, dass die Menschen raus gehen, dass sie Licht, Luft und die Natur genießen", sagte Ramelow. Auch in Kleingartenanlagen könnten sich die Thüringer weiter aufhalten, weil der Abstand zwischen den Gärten ausreichend sei. Deshalb seien auch Gartenmärkte und Baumärkte weiter geöffnet. Man wolle, dass die Menschen Baumaterial kaufen, um daheim Handwerksaufgaben zu erledigen und im Garten arbeiten.

Beiträge für Kita und Hort landesweit aussetzen