Thüringen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf einen Ausbruch des Coronavirus vorbereitet. Seit Ende Januar gebe es einen Koordinierungsstab, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Der vorliegende Influenza-Pandemieplan könne in weiten Teilen auch für das Coronavirus übernommen werden.

Was genau im Thüringer Influenza-Pandemie-Plan steht, ist für jeden sichtbar: Er ist auf der Seite des Gesundheitsministeriums veröffentlicht und basiert auf dem Nationalen Pandemieplan, der vom Bundesgesundheitsministerium empfohlen wurde. In dem Plan vom Februar 2009, der eigentlich für die Grippe aufgestellt wurde, ist festgehalten, wie Menschen medizinisch versorgt werden oder wie Ärzte, Pfleger und die Bevölkerung zu informieren sind.

Im schlimmsten Fall geht der nationale Influenza-Pandemie-Plan von 30 Prozent Erkrankten aus. Heruntergerechnet auf Thüringen bedeutet dies, dass zum Höhepunkt einer Grippe-Pandemie täglich 330 Patienten in Kliniken eingewiesen werden müssten.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Thüringen arbeitet für den Fall eines größeren Corona-Ausbruchs an einem Hausbesuchsdienst-Konzept. Die niedergelassenen Ärzte würden ständig mit aktuellen Informationen des Robert-Koch-Instituts zum Virus versorgt, sagte die KV-Vorsitzende Annette Rommel.

In Thüringen gibt bislang keine Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2, das jüngst bei Menschen in mehreren Bundesländern nachgewiesen wurde. Eine Handvoll Verdachtsfälle seit Anfang Februar in Thüringen hatten sich nicht bestätigt.