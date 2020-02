Vorbereitungen und Hinweise Thüringen rüstet sich für möglichen Ausbruch des Coronavirus

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus. Auch in Thüringen wird über das weitere Vorgehen beraten. Bei einem Infektionsverdacht sollen sich Betroffene bei ihrem Hausarzt oder dem Arztruf der Kassenärztlichen Vereinigung melden - und nicht einfach in der Praxis vorbeikommen.