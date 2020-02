Die sogenannte Coronavirus-Krise wird voraussichtlich auch die Thüringer Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.

Das Handelsvolumen zwischen Thüringen und China beträgt fast zwei Milliarden Euro. 230 Firmen aus dem Freistaat exportieren Waren in das asiatische Land. Umgekehrt bereitet etwa der Batterieproduzent CATL auf dem Erfurter Kreuz eine Großinvestition vor. Laut Thüringer Wirtschaftsministerium gibt es aktuell keine Hinweise, dass dieses Vorhaben von der Coronavirus-Krise betroffen ist.

Aufmerksam, aber noch nicht besorgt beobachtet der Thüringer Autozulieferverband "automotive thueringen" die Lage. Verbandsgeschäftsführer Rico Chmelik sagte MDR THÜRINGEN, problematisch könnte die Situation allerdings werden, wenn in China die bereits verlängerten Neujahrsferien nochmals verlängert oder die Quarantäne auf weitere Regionen ausgeweitet werden müssten.

Die Autozulieferindustrie ist eine Schlüsselbranche in Thüringen. Einen großen Teil ihres Umsatzes erzielt die Branche in China. Dort ist bereits im Januar der Absatz an Neuwagen um ein Fünftel zurückgegangen - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.