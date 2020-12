Die traditionellen Heiligabend-Krippenspiele werden in diesem Jahr von mehreren Kirchengemeinden aus dem Gotteshaus ins Internet verlegt. So bieten etwa die evangelischen Kirchenkreise Bad Salzungen-Dermbach, Henneberger Land und Erfurt die in der Regel mit Laienschauspielern einstudierte Weihnachtsgeschichte in einer Online-Variante an, wie eine Sprecherin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) auf Anfrage sagte. Ein zentrales Krippenspiel der EKM wird am 24. Dezember online übertragen.