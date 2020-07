Lange galten die Kreise Greiz und Sonneberg als Corona-Hotspots im Freistaat. Auch aktuell sind hier noch die meisten aktiven Fälle registriert - 38 in der Region Greiz und 23 in der Region Sonneberg. Doch in den beiden Landkreisen sanken die Zahlen zuletzt ebenfalls deutlich. So gingen hier die Neuninfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner wie im übrigen Freistaat auf niedrige einstellige Werte zurück. Diese sogenannte Inzidenz lag am Dienstagvormittag im Kreis Hildburghausen mit 7,9 am höchsten.