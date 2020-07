Gesundheitsämter Fünf neue Corona-Infektionen in Thüringen gemeldet

In Weimar hat sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen dagegen am Samstag nicht weiter erhöht. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, ist es bei 16 aktiven Fällen geblieben. Seit Freitag wurden 101 Personen getestet. 96 davon waren negativ.

Nach dem Bekanntwerden der fünf neuen Infektionen am Freitag hat das Gesundheitsamt mehr als 60 weitere Kontaktpersonen ermittelt. Auch der Kreis der Menschen, die in Quarantäne geschickt worden sind, hat sich erweitert. Wie es aus dem Gesundheitsamt hieß, befinden sich aktuell 169 Menschen in Quarantäne. Noch stünden etliche Testergebnisse aus. Sie werden im Laufe der nächsten Tage erwartet, hieß es.