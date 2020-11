Covid-19 4.500 aktive Corona-Fälle in Thüringen

In Thüringen sind am Samstag weitere 427 positiv Corona-Tests bestätigt worden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf 13.377. Davon sind 4.501 Fälle aktiv, das sind 253 mehr als am Freitag und 1.727 mehr als vor zwei Wochen.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen steigt langsam. Bildrechte: imago images/Pacific Press Agency/Davide Farcassi

In Erfurt starben drei weitere Menschen mit Corona-Infektion. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensiv-Stationen steigt langsam, aber kontinuierlich an. In dieser Woche kamen 17 Patienten dazu. Damit liegen jetzt 91 Menschen mit positivem Corona-Test auf Intensivstationen im Krankenhaus. 28 von ihnen müssen beatmet werden. Von den über 900 Intensiv-Betten in Thüringen ist noch knapp ein Drittel frei.

Hildburghausen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 317

Im Kreis Hildburghausen steigt die Zahl der positiven Corona-Tests weiter an. Bis Samstagmorgen kamen laut Landratsamt 43 weitere Fälle hinzu. Der Sieben-Tage-Wert stieg damit auf 317 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitag hatte der Kreis Hildburghausen als erster in Thüringen die Inzidenz von 300 überschritten.