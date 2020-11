Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU) kritisierte am Sonntag erneut die Landesregierung. Ihn ärgere, dass das Land der Situation im Landkreis keine Beachtung schenke, sagte der CDU-Politiker MDR THÜRINGEN am Sonntag. Er fordere schon seit geraumer Zeit, dass die Kitas und Schulen im Kreis geschlossen werden. Das werde vom Land aber nicht erlaubt. Bei den neu aufgetretenen Fällen seien fast immer Schüler, Lehrer oder Erziehungspersonal dabei. "Die Schulen und Kitas sind eindeutig Treiber des Infektionsgeschehens", so Müller.

Thüringenweit wurden am Sonntag 456 Neuinfektionen registriert, wobei nicht alle Kreise und kreisfreien Städte an Sonntagen neue Zahlen veröffentlichen. Am Samstag waren in Thüringen 427 Neuinfektionen verzeichnet worden, am Sonntag vor einer Woche 208. Die Zahl der aktiv mit Corona infizierten Thüringer stieg am Sonntag auf 4.838.