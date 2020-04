Die Warnung kam vor gut zwei Wochen bei der Thüringer Polizei an. Betrüger würden bei alten alleinstehenden Menschen klingeln und sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vorstellen. Sie würden arglosen Senioren erzählen, dass sie wegen der Corona-Pandemie kämen und Tests durchführen müssten. In den Wohnungen werde dann versucht, die ältere Menschen abzulenken, um bei ihnen nach Bargeld oder Schmuck zu suchen und es zu stehlen.

"Das Ganze läuft ähnlich ab wie bei den Anrufen falscher Polizisten oder beim Enkeltrick", sagt Jens Kehr. Der Präsident des Thüringer Landeskriminalamtes kennt die Warnmeldungen. Bisher habe es in Thüringen noch keinen solchen angezeigten Fall gegeben, heißt von der Polizei auf Nachfrage. Aber mit solch einer Taktik von Kriminellen müsse man rechnen, sagt LKA-Chef Kehr MDR THÜRINGEN. Denn die würden sich auf die veränderte Lage in Zeiten der Corona-Krise einstellen.

Das sehen auch seine Amtskollegen in Sachsen und Sachsen-Anhalt so. Derzeit gebe es noch keine konkreten Zahlen, wie sich die Krise auf die Kriminalität auswirke. Aber Prognosen und kriminalistische Erfahrungen fügten sich zu einem ersten Lagebild zusammen, heißt es aus den drei Landeskriminalämtern.

In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es besonders in den größeren Städten eine Drogenszene. Auch im ländlichen Raum werden Marihuana, Crystal Meth, Heroin oder Kokain konsumiert. Das Geschäft mit den Drogen habe immer zwei Seiten, den Dealer und den Konsumenten, sagt Petric Kleine, der Präsident des LKA Sachsen. "Beide wollen nicht entdeckt werden." Doch derzeit gebe es durch die Ausgangsbeschränkungen wenig öffentlichen Raum, wo Drogen verkauft werden könnten, so Kleine. Vor allem werden Drogen auf der Straße, in Bars oder Diskotheken gehandelt. Das sei durch die Verbote momentan nicht möglich. Daher dürfte sich der Handel entweder in Wohnungen oder ins Internet verlagern.