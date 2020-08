Thüringen CDU fordert Corona-Teststationen an Flughafen und Bahnhof

Die Thüringer CDU fordert Möglichkeiten für Corona-Tests am Flughafen Erfurt-Weimar und am Hauptbahnhof in Erfurt. Wie es in einer Mitteilung heißt, sieht sie die rot-rot-grüne Landesregierung in der Pflicht, dort Abstrichstellen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten zu schaffen.

Am Wochenende war ein Flugzeug mit 30 Passagieren aus dem bulgarischen Risikogebiet Warna in Erfurt gelandet. Sie konnten sich nicht direkt am Flughafen testen lassen, sondern müssen innerhalb von drei Tagen sogenannte Abstrichstellen aufsuchen. Nicht aber Arztpraxen wegen der Ansteckungsgefahr.

Andere Bundesländer haben bereits Teststationen

Das Thüringer Gesundheitsministerium empfiehlt Reisenden, sich noch im Urlaubsland testen zu lassen. Staatssekretärin Ines Feierabend sagte, es gehe darum, solidarisch zu sein und zu vermeiden, dass man Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen anstecke.

Die CDU bezeichnet das Fehlen von Corona-Teststationen als verantwortungslos. Thüringen müsse schnell, effizient und lückenlos Tests anbieten, heißt es. Bisher gibt es am Flughafen Erfurt-Weimar und am Erfurter Hauptbahnhof keine Teststellen für Reiserückkehrer. An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ist das inzwischen möglich. Das Thüringer Gesundheitsministerium will noch in dieser Woche über eine Teststation am Flughafen Erfurt-Weimar entscheiden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Entscheidung über Teststationen in Thüringen noch in dieser Woche