Die Thüringer Landesregierung hat die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie weiter verschärft. Ab dem 19. Dezember müssen die meisten Geschäfte im Einzelhandel und in der Dienstleistungsbranche schließen. Ausgenommen davon sind aber beispielsweise Lebensmittelgeschäfte und Frisöre. Außerdem wird der Ausschank und Konsum von Alkohol in Innenstädten und "sonstigen Orten unter freiem Himmel" verboten. Das teilte die Thüringer Staatskanzlei in der Nacht zum Freitag mit.

Der Trainingsbetrieb in Sportvereinen wird ohne Ausnahme vom 14. Dezember an bis zum 10. Januar 2021 verboten. Im selben Zeitraum sind auch nichtschulische Bildungsveranstaltungen in Präsenzform an Musik-, Jugendkunstschulen, Volkshochschulen und in der Erwachsenenbildung untersagt.