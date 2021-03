Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat den Impf-Stopp mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca als "Katastrophe" bezeichnet. Viele Menschen warteten sehnsüchtig auf die Immunisierung, erklärte sie am Montag in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

Betroffen von der Entscheidung sind die beiden großen Impfzentren in Erfurt und Gera, wo Astrazeneca eingesetzt wird. In beiden Einrichtungen wurden die Impfungen am Montag gestoppt. Dagegen wird in kleineren Impfzentren in den Städten und Landkreisen weiter geimpft. Dort kommen andere Impfstoffe wie der von Biontech zum Einsatz, mit dem derzeit vor allem Menschen der Altersgruppe über 80 Jahre immunisiert werden.