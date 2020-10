Reisende aus Risikogebieten Thüringen schließt sich Beherbergungsverbot nicht an

Thüringen schließt sich dem Beherbergungsverbot für Reisende aus inländischen Corona-Risikogebieten nicht an. Bei der Schaltkonferenz der Staatskanzleien der Länder hat der Freistaat am Mittwoch eine entsprechende Erklärung abgegeben. Es gebe ein gemeinsames Infektionsschutzgesetz, das deutschlandweit gelte, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow im Anschluss an die Konferenz.