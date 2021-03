In Thüringen sollen künftig Buchläden, Anbieter von Kinderschuhen und körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios wieder öffnen. Darauf verständigte sich das Kabinett am Donnerstag, wie die Staatskanzlei in Erfurt mitteilte. Angesichts der hohen Infektionszahlen seien nur in diesen drei Bereichen Öffnungen vorgesehen, hieß es. Im Freistaat lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 127,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.